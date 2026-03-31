Депутат ГД Романенко встретился с коллективом поликлиники № 121 в Южном Бутове

Фото: Ильяс Юсипов

В консультативно-диагностической поликлинике № 121 в Южном Бутове прошла встреча депутата Госдумы, члена фракции "Единая Россия" Романа Романенко с коллективом.

Участники встречи обсудили кадровое обеспечение больниц, обновление учреждений, систему диспансеризации и профилактику заболеваний. Сам Романенко назвал диалог с сотрудниками поликлиники конструктивным.

"Мы обсудили, как удержать молодых врачей в районном звене, что сделано для более эффективного лечения пациентов, как за последние годы улучшилась точечная диагностика, а также степень внимания, которое уделяется каждому обратившемуся за помощью человеку", – поделился он.

По итогам встречи участники беседы договорились подготовить обращения в профильные департаменты и провести повторные встречи для контроля за решением поднятых вопросов.

Ранее сообщалось, что электронная медицинская карта (ЭМК) стала ключевым инструментом современного здравоохранения. За последние шесть лет она превратилась в один из главных цифровых сервисов Москвы.

В частности, в мае 2025 года у пользователей ЭМК появилась возможность оформить заказ на получение питания на молочной кухне.

