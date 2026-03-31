Сенатор Клишас: силовики могут проверить подписки в телефоне при оперативной деятельности

Силовики имеют право проверять содержимое телефона, в том числе подписки, только в рамках оперативно-разыскной деятельности, рассказал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас в интервью РБК.

Он объяснил, что сотрудники транспортной безопасности в метро или аэропорту могут попросить человека включить гаджет, чтобы проверить, действительно ли это электронное устройство. При этом досматривать содержимое телефона они не могут.

"Никто в целях транспортной безопасности не может потребовать проанализировать содержание того, что у вас в телефоне, какие сайты вы посещаете, какие приложения у вас установлены, есть ли у вас там VPN", – указал сенатор.

Кроме того, случаи, при которых ведется оперативно-разыскная деятельность, прописаны в законодательстве. По словам Клишаса, человека не могут остановить на улице и попросить показать приложения в телефоне, поскольку это незаконно.

Политик также отметил, что не знает закона, который устанавливал бы ответственность за подписку в Telegram на иноагента или экстремистскую организацию.

"Если бы могли, то привлекли бы уже. Но у меня нет таких примеров, когда кто-то подписан на лицо, которое находится в списке иностранных агентов, и его за это привлекли к какой-то ответственности", – заключил Клишас.

Ранее сообщалось, что сотрудники метро Санкт-Петербурга стали проверять смартфоны пассажиров с включенным экраном. При этом отмечалось, что снимать блокировку с телефонов не нужно.

Такие же меры безопасности действуют в метрополитене Москвы. Вместе с тем граждане продолжают проходить досмотр при помощи рамок металлодетекторов.

