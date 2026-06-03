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03 июня, 11:35

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ERR: в Эстонии объявили воздушную тревогу из-за украинских БПЛА

В Эстонии объявили воздушную тревогу из-за украинских БПЛА

Фото: 123RF.com/vovashevchuk

В Эстонии объявили воздушную тревогу из-за массированной атаки украинских беспилотников на объекты в Ленинградской области России. Об этом сообщает RT со ссылкой на ERR.

Первое оповещение прозвучало около 04:00 по местному времени для восточных уездов, а через час зону угрозы расширили. Жителям рекомендовали укрываться при обнаружении дрона.

Силы обороны Эстонии отменили тревогу только в 06:00 по местному времени.

По данным журналистов, подобное происходит уже не впервые, так как некоторые беспилотники сбиваются с курса и залетают в воздушное пространство стран Балтии.

Например, ранее Украина по ошибке направила боевые беспилотники в сторону Финляндии. Инцидент произошел в середине мая. По данным журналистов, украинская сторона сама предупредила Финляндию о том, что по ошибке запустила дроны в их сторону. При этом уточнялось, что БПЛА несли взрывчатку.

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