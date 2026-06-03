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03 июня, 11:01

Культура

Умерла актриса из "Реальных пацанов" Елена Панджариди

Фото: кадр из фильма "Право выбора"; режиссер – Елена Пискарева; производство – "Парадигма"

Актриса театра и кино Елена Панджариди умерла на 61-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru.

Панджариди скончалась еще 21 мая, ее дочь Яна подтвердила сообщения о смерти матери. Как добавили в окружении актрисы, причиной стала онкология, с которой она боролась продолжительное время. При этом актриса продолжала сниматься в кино и преподавать актерское мастерство.

"У нее был рак. Она до последнего боролась с заболеванием и говорила, что чувствует, что сможет победить болезнь", – сказала собеседница издания.

Прощание с актрисой состоялось в Подмосковье. После этого ее прах перевезли в Пермь и захоронили.

Панджариди родилась 3 июня 1965 года. В 1988-м она окончила Челябинское музыкальное училище имени Чайковского, в 1998-м – Пермский институт искусств.

В период с 1988 по 2011 год Панджариди работала в Пермском академическом театре драмы, а после играла в Камерном театре и в Театре Шалом. С 2016 года она стала актрисой Драматического Театра "Большая медведица".

В кино Панджариди дебютировала в 2010 году, в итоге снявшись более чем в трех десятках фильмов и сериалов. Актриса известна по ролям в "Реальных пацанах", "Склифосовском", "Счастливы вместе" и другим.

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