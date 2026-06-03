Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 10:59

Технологии

Роскомнадзор заблокировал свыше 7 тысяч фишинговых ресурсов в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты Роскомнадзора в мае 2026 года заблокировали 7 191 фишинговый ресурс и 457 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение (ПО), сообщили в ведомстве.

Также специалисты успешно отразили 1,3 тысячи DDoS-атак, нацеленных на системы государственного управления, финансовый сектор и операторов связи.

По данным Роскомнадзора, чаще всего атаки исходили с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Индии, Франции и Германии. При этом основная угроза была сосредоточена на телекоммуникационной отрасли. Больше всего инцидентов зафиксировали в Центральном федеральном округе.

Ранее в ведомстве опровергли информацию о введении ограничений в отношении нейросети DeepSeek. СМИ писали, что сервис перестал работать у российских пользователей без VPN. В Роскомнадзоре отметили, что решения об ограничениях от уполномоченных органов не поступали.

В Роскомнадзоре сообщили, что Minecraft в России блокировать не планируют

Читайте также


технологии

Главное

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

Нужно ли штрафовать за фразу "разведенка с прицепом"?

В Госдуме уверены: такие высказывания в адрес женщин недопустимы и некорректны

Читать
закрыть

Когда подешевеет ипотека в России?

Ставки по ипотеке опустятся к концу третьего квартала 2026 года

Для достижения показателя в 10–11% ключевая ставка должна быть порядка 7–8%

Читать
закрыть

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика