Роскомнадзор заблокировал свыше 7 тысяч фишинговых ресурсов в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты Роскомнадзора в мае 2026 года заблокировали 7 191 фишинговый ресурс и 457 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение (ПО), сообщили в ведомстве.

Также специалисты успешно отразили 1,3 тысячи DDoS-атак, нацеленных на системы государственного управления, финансовый сектор и операторов связи.

По данным Роскомнадзора, чаще всего атаки исходили с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Индии, Франции и Германии. При этом основная угроза была сосредоточена на телекоммуникационной отрасли. Больше всего инцидентов зафиксировали в Центральном федеральном округе.

Ранее в ведомстве опровергли информацию о введении ограничений в отношении нейросети DeepSeek. СМИ писали, что сервис перестал работать у российских пользователей без VPN. В Роскомнадзоре отметили, что решения об ограничениях от уполномоченных органов не поступали.

