Россельхознадзор запретит ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля

Фото: 123RF.com/karandaev

Россельхознадзор ограничит ввоз в Россию молочной продукции из Армении с 27 июля. Это следует из материалов, размещенных на сайте ведомства.

Ограничения введены по итогам инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении, которая прошла в период с 14 по 21 июля 2026 года.

Ведомство обратилось в Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию молочной продукции со всех предприятий для поставок в Россию.

В мае Россельхознадзор приостановил ввоз из Армении огурцов, помидоров, перцев, зеленых культур и клубники. Кроме того, ограничения затронули виноград и косточковые плоды, включая черешню, вишню, сливы, абрикосы, персики и нектарины.

С 3 июня ведомство также ограничило поставку семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов, а с 12 июня – ввоз подкарантинной продукции из Армении.

В связи с этим власти республики обратились в Евразийскую экономическую комиссию и попросили рассмотреть вопрос действующих ограничений и барьеров в рамках предусмотренных процедур.

