Маркетолог Шатохин сравнил тренд No Buy с жесткой диетой, при которой возможен срыв

Тренд No Buy представляет собой аскезу на нерациональные траты. Он способствует выработке финансовой дисциплины и оказывает психологический эффект. Об этом Москве 24 рассказал маркетолог, экономист Никита Шатохин.

Такой тренд начал набирать популярность в соцсетях недавно. Благодаря ему люди отказываются от необдуманного шопинга и все чаще обмениваются вещами. Треть россиян уже стараются не делать лишних покупок.

"Последние 10–15 лет покупки для большинства стали очень простыми и понятными. Если раньше товары приобретались чаще по необходимости, то сейчас это превратилось в маленькие дофаминовые подзарядки в один клик, и это стало своего рода ловушкой. При этом многие осознают зависимость от импульсивного шопинга", – сказал Шатохин.

По его словам, негатив No Buy состоит в ограниченности во времени. Эксперт сравнил тренд с жесткой диетой, при которой человек срывается. Маркетолог пояснил, что любая финансовая грамотность и привычки формируются только при осознанном подходе, а большинство, которое сдерживает себя какое-то время, после окончания пойдет за немалыми покупками.

"Нужно подходить к любой покупке с мыслью: "Зачем она мне нужна?" При этом сказать себе, что хочется приобрести какую-то мелочь, которая просто порадует, – это тоже часть осознанного потребления, но важно себе в этом признаваться", – указал Шатохин.

Он также посоветовал ставить перед собой конкретную цель, а не брать временную аскезу.

Ранее россиянам рассказали, что одной из ключевых финансовых ошибок зумеров на старте самостоятельной жизни является непонимание собственных трат. Пока человек живет с родителями или делит расходы, многие платежи остаются незаметными. Например, оплата коммунальных услуг, регулярная покупка продуктов, бытовых мелочей и других.

