Психиатр Генварская назвала идею рехабов для шопоголиков в целом правильной

Фото: 123RF.com/pressmaster

Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская в целом положительно оценила идею рехабов для шопоголиков. Об этом она заявила в беседе с Москвой 24.

В ряде телеграм-каналов ранее появилась информация, что некоторые девушки стали чаще обращаться в частные клиники из-за навязчивой тяги к импульсивным покупкам. Сначала им предлагают пройти курс психотерапии за 20–40 тысяч рублей. Если это не помогает, то направляют в рехаб.

"Программа, которую предлагают клиники, в целом правильна. Дело в том, что с помощью шопинга, а также секса или еды, то есть разного вида удовольствий, люди снимают напряжение. И если история пациента, которая привела к шопоголизму, не очень глубокая и сложная, ее реально решить с грамотным психотерапевтом и за 4 сеанса", – отметила специалист.

Кроме того, только психотерапевт сможет разобраться и понять, когда шопоголизм накладывается на глубокие психологические процессы. Это может быть как депрессия различного генеза, так и шизофрения. Генварская подчеркнула, что в этой ситуации человек не понимает, что с ним происходит, поэтому пытается исправить свое состояние за счет импульсивных покупок.

"В этой ситуации лечь в рехаб – не самая плохая идея. Это санаторно-курортное отделение под руководством очень грамотных психиатров, психотерапевтов, которые помогают пациентам и подбирают правильные методы лечения: физиотерапию, питание, препараты", – отметила врач.

Но если у пациента найдут серьезные ментальные проблемы, то придется обращаться уже в государственные психологические диспансеры, резюмировала врач.

Ранее психолог Дарья Яушева в беседе с Москвой 24 рассказывала, что шопоголизм – это не просто любовь к покупкам, а компульсивное поведение, которое имеет два ключевых признака: человек перестает контролировать свои желания и получает эмоциональное облегчение от денежных трат.

Причина такого поведения кроется в нейробиологических и психологических механизмах. Мозг реагирует на покупку так же, как на употребление алкоголя или на азартные игры, объясняла врач.

