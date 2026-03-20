Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
20 марта, 10:14

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Самойлова: ключевая финансовая ошибка зумеров – отсутствие учета трат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Одна из ключевых финансовых ошибок зумеров на старте самостоятельной жизни – непонимание собственных трат, заявила в беседе с "Газетой.ру" эксперт по программам лояльности Арина Самойлова.

Она объяснила, что пока человек живет с родителями или делит расходы, многие платежи остаются незаметными. Например, оплата коммунальных услуг, регулярная покупка продуктов, бытовых мелочей и других.

"После переезда все эти траты становятся заметны сразу, поэтому первым шагом должен стать хотя бы самый простой учет расходов в течение месяца", – добавила Самойлова.

Еще одна распространенная ошибка связана с завышенными ожиданиями от доходов: многие воспринимают новую зарплату как возможность повысить уровень жизни. Однако без учета обязательных трат это может привести к перерасходу, предупредила специалист.

Эксперт советует сначала определить обязательные траты, например на аренду, транспорт, связь и питание, и только после этого планировать остальные расходы.

Особое внимание, по мнению Самойловой, стоит уделить продуктам. Отсутствие списка и импульсивные покупки часто приводят к лишним расходам. При этом заметно сэкономить помогут даже самые простые меры – планирование, отслеживание акций и использование программ лояльности.

Эксперт также подчеркнула важность психологического фактора. В начале самостоятельной жизни молодые люди нередко хотят позволить себе большее. Это выражается в стремлении резко повысить комфорт или попытке соответствовать чужому образу жизни. Финансовая устойчивость достигается именно благодаря балансу между желаниями и долгосрочной стабильностью, отмечает Самойлова.

Отдельно специалист выделила необходимость создания финансовой подушки безопасности. Даже небольшие, но регулярные накопления формируют резерв, который снижает тревожность и дает уверенность в будущем – особенно во время, когда доходы еще нестабильны, а структура расходов только формируется.

Ранее финансовый советник Алексей Родин посоветовал россиянам всегда носить с собой около 3 тысяч рублей наличными, а дома держать порядка 10 тысяч рублей.

Жителям регионов с нестабильной связью или слабо развитой системой безналичной оплаты эксперт рекомендовал всегда хранить такой запас бумажных денег, чтобы могло хватить на неделю или две. При этом крупные суммы лучше не носить с собой, чтобы не потерять их.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика