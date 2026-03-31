31 марта, 18:23

Более 20 объектов социальной инфраструктуры появятся на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Специалисты строят 23 объекта социальной инфраструктуры на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Социальную инфраструктуру северо-востока столицы пополнят новые объекты, которые будут расположены в 10 районах. Сейчас возводят 23 объекта, 14 из них – объекты образования", – цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Планируется, что после завершения работ более 6 тысяч детей смогут пойти в школы и детские сады.

Кроме того, появятся спортивные объекты, включая футбольный стадион, пять физкультурно-оздоровительных комплексов, конный манеж и спортивно-плавательный центр "Динамо".

В Останкинском районе специалисты возведут парковый павильон и детсад, рассчитанный на 200 воспитанников.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что реконструкция школы № 1576 в Коптеве будет завершена к новому учебному году.

Здание на улице Большой Академической было возведено более 30 лет назад, теперь его модернизируют по программе "Моя школа". В частности, будут обновлены фасад и кровля, а также инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

