Более 20 объектов социальной инфраструктуры появятся на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Специалисты строят 23 объекта социальной инфраструктуры на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Социальную инфраструктуру северо-востока столицы пополнят новые объекты, которые будут расположены в 10 районах. Сейчас возводят 23 объекта, 14 из них – объекты образования", – цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Планируется, что после завершения работ более 6 тысяч детей смогут пойти в школы и детские сады.

Кроме того, появятся спортивные объекты, включая футбольный стадион, пять физкультурно-оздоровительных комплексов, конный манеж и спортивно-плавательный центр "Динамо".

В Останкинском районе специалисты возведут парковый павильон и детсад, рассчитанный на 200 воспитанников.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что реконструкция школы № 1576 в Коптеве будет завершена к новому учебному году.

Здание на улице Большой Академической было возведено более 30 лет назад, теперь его модернизируют по программе "Моя школа". В частности, будут обновлены фасад и кровля, а также инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки.

