Пациентка умерла в частной косметологической клинике в центре Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина скончалась во время посещения частной косметологической клиники в Москве, сообщила пресс-служба столичного подразделения Следственного комитета России.

Все случилось в учреждении, расположенном на Новослободской улице. Предварительно установлено, что пациентка 1967 года рождения почувствовала недомогание на процедуре, вскоре после чего наступила смерть.

По факту произошедшего следователи инициировали доследственную проверку. Действия врачей рассматриваются на предмет возможного нарушения статьи о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

В рамках расследования правоохранители изучают и изымают служебную и меддокументацию, а также проводят другие действия для выяснения всех деталей, включая назначение судебной и медицинской экспертиз.

К следственным мероприятиям подключилась и Тверская межрайонная прокуратура, говорится в канале столичной прокуратуры в МАХ. В частности, сотрудники взяли под контроль установление обстоятельств гибели женщины, подчеркнув, что точная причина станет известна только по итогам судебно-медицинского заключения.

Схожий инцидент ранее произошел в частной клинике в Токмаковом переулке. Состояние 38-летней пациентки резко ухудшилось после проведения медицинских и косметологических процедур. Ее доставили в одну из городских больниц, где она скончалась, несмотря на усилия медиков.

Позже сотрудницу клиники задержали. Оказалось, что 26-летняя девушка провела косметологическую процедуру с инъекционным введением препаратов, не имея соответствующего высшего образования и обязательной лицензии.

В результате ей предъявили обвинение в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека, и отправили под домашний арест.