31 марта, 17:32

Происшествия

Пациентка умерла в частной косметологической клинике в центре Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина скончалась во время посещения частной косметологической клиники в Москве, сообщила пресс-служба столичного подразделения Следственного комитета России.

Все случилось в учреждении, расположенном на Новослободской улице. Предварительно установлено, что пациентка 1967 года рождения почувствовала недомогание на процедуре, вскоре после чего наступила смерть.

По факту произошедшего следователи инициировали доследственную проверку. Действия врачей рассматриваются на предмет возможного нарушения статьи о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

В рамках расследования правоохранители изучают и изымают служебную и меддокументацию, а также проводят другие действия для выяснения всех деталей, включая назначение судебной и медицинской экспертиз.

К следственным мероприятиям подключилась и Тверская межрайонная прокуратура, говорится в канале столичной прокуратуры в МАХ. В частности, сотрудники взяли под контроль установление обстоятельств гибели женщины, подчеркнув, что точная причина станет известна только по итогам судебно-медицинского заключения.

Схожий инцидент ранее произошел в частной клинике в Токмаковом переулке. Состояние 38-летней пациентки резко ухудшилось после проведения медицинских и косметологических процедур. Ее доставили в одну из городских больниц, где она скончалась, несмотря на усилия медиков.

Позже сотрудницу клиники задержали. Оказалось, что 26-летняя девушка провела косметологическую процедуру с инъекционным введением препаратов, не имея соответствующего высшего образования и обязательной лицензии.

В результате ей предъявили обвинение в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека, и отправили под домашний арест.

Блогер умерла после пластической операции в Москве

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

