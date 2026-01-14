Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 20:58

Происшествия

Суд отправил под домашний арест обвиняемую в смерти пациентки в столичной частной клинике

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудница столичной частной клиники, где после процедуры скончалась 38-летняя пациентка, отправлена судом под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, 26-летняя девушка без высшего медицинского образования и обязательной лицензии провела косметологическую процедуру с инъекционным введением препаратов. Это привело к ухудшению состояния здоровья пациентки и анафилактическому шоку. Ее доставили в больницу, где она позже скончалась.

Обвиняемая признала вину и рассказала о том, как проводила процедуру.

"Я взяла 2 шприца, в которые ранее набрала обезболивающий препарат, ввела в намеченную зону один шприц объемом 1,8 миллилитра, затем примерно через минуту ввела второй шприц в том же объеме. Через 30 секунд я ввела клиентке препарат объемом 10 миллилитров", – сказала девушка, добавив, что после введения филлера пациентка пожаловалась на плохое самочувствие.

Помимо этого, обвиняемая уточнила, что перед проведением процедуры не делала аллергопробу. Введенный ею филлер она купила в 2025 году в количестве примерно 5 упаковок у различных поставщиков через мессенджер. Все препараты она принесла в клинику в первый рабочий день.

Инцидент произошел 4 января в частной клинике в Токмаковском переулке. Правоохранители изъяли служебную и медицинскую документацию, назначили несколько судебных экспертиз, а также допросили свидетелей.

Позже сотрудницу клиники задержали. Ей предъявили обвинение в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Блогер умерла после пластической операции в Москве

Читайте также


судыпроисшествиягород

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика