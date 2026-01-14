Суд отправил под домашний арест обвиняемую в смерти пациентки в столичной частной клинике

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудница столичной частной клиники, где после процедуры скончалась 38-летняя пациентка, отправлена судом под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, 26-летняя девушка без высшего медицинского образования и обязательной лицензии провела косметологическую процедуру с инъекционным введением препаратов. Это привело к ухудшению состояния здоровья пациентки и анафилактическому шоку. Ее доставили в больницу, где она позже скончалась.

Обвиняемая признала вину и рассказала о том, как проводила процедуру.

"Я взяла 2 шприца, в которые ранее набрала обезболивающий препарат, ввела в намеченную зону один шприц объемом 1,8 миллилитра, затем примерно через минуту ввела второй шприц в том же объеме. Через 30 секунд я ввела клиентке препарат объемом 10 миллилитров", – сказала девушка, добавив, что после введения филлера пациентка пожаловалась на плохое самочувствие.

Помимо этого, обвиняемая уточнила, что перед проведением процедуры не делала аллергопробу. Введенный ею филлер она купила в 2025 году в количестве примерно 5 упаковок у различных поставщиков через мессенджер. Все препараты она принесла в клинику в первый рабочий день.

Инцидент произошел 4 января в частной клинике в Токмаковском переулке. Правоохранители изъяли служебную и медицинскую документацию, назначили несколько судебных экспертиз, а также допросили свидетелей.

Позже сотрудницу клиники задержали. Ей предъявили обвинение в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека.