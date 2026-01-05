Сотруднице частной клиники в Москве предъявлено обвинение после гибели пациентки

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи предъявили обвинение сотруднице частной клиники в Москве, после процедуры в которой умерла пациентка. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

В рамках расследования уголовного дела было осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята служебная и медицинская документация и допрошены свидетели.

Инцидент произошел 4 января в частной клинике на Токмаковом переулке. Состояние пациентки ухудшилось после проведения медицинских и косметологических процедур. Девушку госпитализировали в одну из городских больниц, где она скончалась, несмотря на усилия медиков.

Ранее в Красноярске врачу-анестезиологу предъявили обвинение в смерти 7-летнего ребенка, скончавшегося от наркоза во время лечения зубов. Трагедия произошла в июне прошлого года в частном медицинском центре.

Мать ребенка перед процедурой предоставила в клинику результаты анализов сына, поэтому врач знал о физиологической патологии мальчика и о том, что ему уже проводили трахеостомию.

