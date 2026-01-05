Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 19:09

Происшествия

Сотруднице частной клиники в Москве предъявлено обвинение после гибели пациентки

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи предъявили обвинение сотруднице частной клиники в Москве, после процедуры в которой умерла пациентка. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

В рамках расследования уголовного дела было осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята служебная и медицинская документация и допрошены свидетели.

Инцидент произошел 4 января в частной клинике на Токмаковом переулке. Состояние пациентки ухудшилось после проведения медицинских и косметологических процедур. Девушку госпитализировали в одну из городских больниц, где она скончалась, несмотря на усилия медиков.

Ранее в Красноярске врачу-анестезиологу предъявили обвинение в смерти 7-летнего ребенка, скончавшегося от наркоза во время лечения зубов. Трагедия произошла в июне прошлого года в частном медицинском центре.

Мать ребенка перед процедурой предоставила в клинику результаты анализов сына, поэтому врач знал о физиологической патологии мальчика и о том, что ему уже проводили трахеостомию.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика