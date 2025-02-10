Возбуждено дело после госпитализации пациентов из частной клиники в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Уголовное дело возбуждено после того, как несколько пациентов частной клиники на юге Москвы были экстренно доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

На данный момент следователи проводят мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства инцидента. В ведомстве подчеркнули, что следственные действия проведены совместно управлением Роспотребнадзора по столице.

В настоящее время деятельность клиники приостановлена. Планируется назначение ряда судебных экспертиз.

Накануне Роспотребнадзор Москвы начал эпидемиологическое расследование после случаев сепсиса у пациенток столичной частной клиники "Я здорова", которые проходили процедуру ЭКО. Ведомству предстоит обследовать очаг заболевания и установить круг контактных лиц. Работа клиники приостановлена до результатов лабораторных исследований и завершения эпидемиологического расследования.

До этого 50-летняя женщина погибла во время операции по удалению межпозвоночной грыжи в одной из частных клиник Подольска. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

