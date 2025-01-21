Прокуратура начала проверку по факту смерти ребенка в частной клинике Казани

Фото: телеграм-канал "Прокуратура ТАТАРСТАНА"

Правоохранители начали проверку по факту смерти малолетнего ребенка в частной клинике Казани, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана в телеграм-канале.

В соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что состояние годовалого мальчика ухудшилось во время приема у остеопата в одной из частных клиник. Сотрудники медучреждения вызвали скорую помощь, однако спасти ребенка не удалось.

Прокуратура во время проверки установит обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Тем временем в Бурятии расследуется дело о смерти восьмиклассника прямо на уроке в школе в Иволгинском районе. По версии следствия, на занятии подросток почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. Учительница позвала медработников, однако те не смогли реанимировать школьника.