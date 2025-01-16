Уголовное дело после гибели ребенка под завалами снега заведено в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 9-летнего ребенка в результате падения в сугроб, следует из телеграм-канала СУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел на окраине деревни Росинки. Мальчик вместе с друзьями отправился гулять на заснеженный участок местности, но во время игры снежный наст внезапно обвалился.

Ребята начали его искать, но не нашли. Тело мальчика обнаружили позже уже без признаков жизни. В правоохранительных органах уточнили, что его семья была благополучная и на учете не состояла.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии. В данный момент правоохранители работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.

Дело по аналогичной статье расследуется и в Бурятии. Там восьмиклассник умер прямо на уроке в школе в Иволгинском районе. Сначала мальчик почувствовал недомогание, после чего потерял сознание и умер.

Учительница позвала медработников, которые пытались реанимировать ребенка, но спасти подростка не удалось. Для определения точной причины смерти мальчика была назначена судмедэкспертиза.

