Психиатр Крупин связал тренд на камни-питомцы с чувством одиночества

На российских маркетплейсах опять стали популярными камни с глазами: дети и взрослые воспринимают такие фигурки-поделки в качестве своих питомцев. Почему тренд вновь завирусился и как такие игрушки влияют на психику, разбиралась Москва 24.

"Сделала ей одеяльце и подушечку"

Россияне снова начали закупать на маркетплейсах "камни с глазами" на очередной волне популярности петрокерства (увлечение, предполагающее уход за камнями как за домашними питомцами). Причем игрушки заказывают не только дети, но и взрослые.

В Сети представлены "питомцы" на любой вкус: от простых с прикрепленными глазами до ярких экземпляров с волосами, шляпами, бантами и даже деревянными губами. Помимо этого, в комплекте иногда идут мягкие домики из поролона и сменная одежда. Размер такого питомца, как правило, не превышает 5–7 сантиметров, а его вес варьируется от 20 до 40 граммов.

По словам продавцов, главный плюс – полное отсутствие хлопот. Камень не нужно кормить, мыть или выгуливать. При этом он якобы дарит хозяину ощущение стабильности и спокойствия, а разброс цен – от 200 до 700 рублей.





из описания товара на маркетплейсе Эту милую фигурку зовут Долорес, она спутница Амиго. Изготовлена из камня фоамирана, имеет милые глазки и бантик, что придает ей очаровательный вид.

Покупатели отмечают, что такие камни буквально стали их верными друзьями.

"Классный камешек, мне понравился. Красивый и с глазками, моего зовут Анатолий. Спасибо за нового друга", "Просто прелесть, это Гоша. Он мой лучший друг. Подарил парень", – делятся в комментариях к товару пользователи.



покупатель на маркетплейсе Самый лучший камень из всех камней, в комплекте милая и трогательная история. Малышку я назвала Анжелкой. Сделала из носков ей одеяльце и подушечку. Не переживайте, Анжела в хороших руках. Юля, 30 лет.

Кроме того, многие комментаторы отмечают, что при выборе камня-питомца рекомендуется заказать сразу несколько приглянувшихся вариантов, а после выбрать лучшего по тактильным ощущениям: они могут быть гладкими, округлыми, угловатыми или иметь интересную текстуру.

Понять причины

Камни-питомцы, или камни с глазами, появились на маркетплейсах уже около двух лет назад и продолжают интересовать детей по сей день, напомнила в разговоре с Москвой 24 детский психолог Наталья Наумова. Она отметила, что сам по себе процесс взаимодействия с такой игрушкой не несет ничего плохого. Например, ребенок мечтает, фантазирует, представляет, что она живая, и заботится о ней, уточнила специалист.



Наталья Наумова детский психолог Однако одно дело, когда, помимо игр с таким "питомцем", есть другая жизнь (общение с друзьями, родными, хобби, интересы), и совсем другое, когда ребенок начинает зацикливаться и взаимодействие с таким "другом" занимает большую часть времени. Из тревожных знаков, на которые также стоит обратить внимание, – стремление чаще уединяться в комнате, минимизация коммуникаций, потеря интереса к умственной и физической активности.

Эксперт пояснила: если такое происходит, это говорит о том, что ребенок не умеет выстраивать отношения с людьми и животными, не может находить взаимопонимание, не выдерживает обратную связь, критику и конфликты. В таком случае рекомендуется обратиться хотя бы для одной консультации к специалисту, чтобы понять причины и найти пути решения, посоветовала Наумова.

"Выбор детей в пользу камней вместо привычных игрушек или живых питомцев объясняется влиянием социальных сетей. Ребята нередко отказываются от собственных предпочтений, подстраиваясь под тренды, чтобы быть современными. Важно вовремя заметить, когда ребенок теряет личное мнение и ориентируется исключительно на окружение. Возможно, ему не хватает свободы в семье, права голоса", – объяснила психолог.

В свою очередь, взрослые могут покупать такие игрушки из-за чувства одиночества, отметил в разговоре с Москвой 24 психиатр Владимир Крупин.





Владимир Крупин психиатр Например, когда человек не чувствует себя услышанным. Он дает камню имя, как бы пытаясь сделать из него потенциального собеседника. Взять животное таким людям по каким-то причинам сложно, например, слишком большая ответственность, нехватка времени или финансов, в то время как такая игрушка не предполагает ничего подобного.

Эксперт уточнил, что среди покупателей, скорее всего, есть и те, кому сложно выстраивать социальные связи. Такие люди, как правило, с трудом заводят новые знакомства, редко или вообще не посещают публичные места без видимой необходимости, объяснил он.

"Главное – честно ответить себе на вопрос: почему я приобретаю это? Для чего мне нужна такая вещь? Что она будет значить в моей жизни? Какая мотивация у такого поступка? Если ответ на эти вопросы вызывает внутренние сомнения, стоит обратиться к специалисту за консультацией", – отметил психиатр.

При этом Крупин подчеркнул, что факт покупки камней не всегда говорит о внутренних проблемах. Некоторые заказывают такие товары, потому что хотят соответствовать тренду, другие же рассматривают покупку в качестве интерьерного украшения.

Еще одним фактором является шопоголизм, который активно проявляется именно на маркетплейсах, где стоимость товаров меньше, чем в обычных магазинах. Покупая недорогие вещи или предметы интерьера, человек как бы находит способ удовлетворить потребность, не нанося серьезного урона бюджету, заключил эксперт.