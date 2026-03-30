Серпентолог Черлин предупредил об опасности наложения жгута после укуса гадюки

Змеи в столичном регионе начали просыпаться и выползать из укрытий, сообщили эксперты. Как вести себя при встрече с холоднокровными и что делать при укусе, разбиралась Москва 24.

Поведение змеи

Змеи выходят из зимней спячки в Московской области и других регионах страны, сообщили СМИ. С наступлением тепла холоднокровные выбираются на открытые места – поляны, пни, лесные тропы – и греются на солнце. Как рассказал Москве 24 герпетолог и серпентолог Владимир Черлин, в столичном регионе в основном встречаются два вида змей – неядовитый обыкновенный уж и ядовитая обыкновенная гадюка.

"Первый – темно-серого, почти черного цвета. Его отличительная особенность – по бокам головы имеются два больших ярко-желтых или беловатых пятна. Обыкновенная гадюка может быть либо абсолютно однотонно черной, либо сочетаться с серым, зеленоватым, синеватым или красноватым цветами. При этом по спине вдоль всего хребта идет яркая черная зигзагообразная полоса. Но бывают и совершенно черные особи – как и ужи", – объяснил эксперт.

Он напомнил, что змея (независимо от того, уж это или гадюка) никогда не нападает на человека первая. Укусы случаются, когда на пресмыкающееся случайно наступают или натыкаются при сборе грибов и ягод. Также рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой, рассказал Черлин.





Владимир Черлин герпетолог и серпентолог Поэтому первое и главное правило: увидел змею – пусть себе лежит или ползет.

При этом стоит помнить, что хотя гадюка имеет маленькие зубы, в длину она может достигать 70 сантиметров, отметил в разговоре с Москвой 24 зоолог и охотовед Михаил Кречмар. В связи с этим он рекомендовал ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви, которую змея не прокусит.

Первая помощь

Важно знать, что змея боится человека гораздо больше, чем он ее. Когда пресмыкающееся чувствует сотрясение почвы от движения тяжелого живого существа, то старается затаиться, уточнил Михаил Кречмар.





Михаил Кречмар зоолог и охотовед Причем змеи могут обитать практически везде, в том числе и на дачах – это совершенно бытовое явление, не редкое. Но увидеть пресмыкающихся сложно из-за окраса: в сухих лесах шансов на это меньше, во влажных и затененных – больше.

Также стоить помнить, что яд гадюки содержит компоненты, которые действуют на сосуды и ткани, а также на центральную нервную систему. Если она возбуждена, есть сильный стресс, то отравление происходит намного тяжелее, рассказал Владимир Черлин.

"Поэтому главная задача того, кто находится рядом с укушенным, – не дать ему запаниковать. Это действительно работает. Понятно, что ситуация не располагает к спокойствию, но надо постараться. При этом важно как можно скорее доставить пострадавшего в медицинское учреждение", – посоветовал эксперт.

Он добавил, что в такой ситуации нельзя накладывать жгут, как об этом до сих пор упоминают в некоторых рекомендациях. Если компоненты яда, действующие на кровь, сосуды и ткани, заблокировать жгутом в месте укуса, то произойдут мощные локальные разрушения: могут возникнуть язвы и трофические некрозы.





Владимир Черлин герпетолог и серпентолог Кроме того, яд гадюки – очень сильный аллерген. Поэтому, если человек склонен к соответствующим реакциям, лучше носить с собой антигистаминные препараты и принять их сразу после укуса. Бывают ситуации, когда человек умирает не от отравления, а от анафилактического шока. А высасывать яд практически бесполезно.

При отравлении место укуса опухает, начинается сильная боль. Дальнейшее состояние зависит от физиологической реакции организма: отек иногда может распространиться по всей половине тела, а также появиться слабость, тошнота, рвота, падение давления. Наиболее опасен укус для детей из-за ослабленного иммунитета, а также пожилых, у которых обычно есть хронические заболевания, предупредил серпентолог.