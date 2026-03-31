Обнаруженное в Москве-реке авто оказалось затонувшим годы назад

Водолазы обнаружили затонувшее годы назад авто в затоне Новинки на юге Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Отмечается, что у автомобиля нет номеров и стекол. Кроме того, в салоне скопилось много ила. Это указывает на то, что машина находится на дне уже не один год.

В настоящий момент специалисты решают вопрос о подъеме транспортного средства. Скорее всего, достать авто с берега будет затруднительно, поэтому его будут поднимать с баржи.

О том, что автомобиль утонул в Москве-реке, стало известно 31 марта. Все произошло в районе улице Затон Новинки. Утверждалось, что судьба находившихся в нем людей неизвестна.

