30 марта, 16:16

Эксперт Блинкин поддержал инициативу приравнять питбайки к мотоциклам

Не спортинвентарь? Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам

В России предложили приравнять питбайки к мототранспорту и ввести для них ПТС. К чему приведут подобные изменения и станет ли на дорогах безопаснее, разбиралась Москва 24.

Спорт – к транспорту

Глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предложил приравнять питбайки к мототранспорту и ввести для них паспорта транспортных средств (ПТС).

Он уточнил в разговоре с телеграм-каналом SHOT, что сейчас эта техника относится к спортивному инвентарю, который не требует регистрации и прав на управление. Шапарин направил соответствующее обращение генпрокурору.

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку. Хотя по всем параметрам могут быть приравнены к мототехнике, как скутеры и другие мотоциклы.
Антон Шапарин
глава НАС

Он отметил, что каждый год происходят несчастные случаи с летальным исходом среди детей, управляющих питбайками. По мнению Шапарина, нововведение позволит сократить количество ДТП и уберечь подростков от травм и гибели. Кроме того, в НАС предлагают ужесточить наказание для продавцов, реализующих питбайки и квадроциклы без ПТС, вплоть до уголовной ответственности.

Как разъяснил в разговоре с Москвой 24 автоэксперт Андрей Ломанов, транспортное средство – это то, что получило сертификат соответствия, поставлено на учет и может передвигаться по дорогам. В свою очередь, то, что приобретают в основном "для баловства", – это спортинвентарь.

Проблема в том, что детям покупают довольно мощные питбайки, эндуро или кроссовые мотоциклы, на которых они ездят везде – по деревням, дорогам общего пользования.

"Возникает куча проблем, но механизма, который мог бы заставить подростков это не делать, нет. Если человек хочет кататься в поле или на специально построенной трассе – никаких проблем, это никак не регламентируется. Но как только он выезжает на дороги общего пользования, он становится участником движения", – подчеркнул Ломанов.

Приравнять?

Вопрос, стоит ли приравнивать питбайки к мототранспорту, имеет два принципиально разных подхода, пояснил в беседе с Москвой 24 научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

"С точки зрения классических представлений о безопасности дорожного движения двухколесное транспортное средство на электрической тяге ничем от мотоцикла не отличается. В этом вопросе технические и потребительские отличия не важны", – сказал он.

То, что сейчас для питбайков существуют особые правила, Блинкин назвал историческим недоразумением, которое действительно нужно исправить.

"Существует и более радикальная точка зрения, которую я разделяю: все средства индивидуальной мобильности – это не городской транспорт, а предмет отдыха, развлечения, спорта. В некоторых городах мира на муниципальном уровне прямо говорится: это спорт и развлечения, но не транспорт, который может ездить по городу на общих основаниях", – подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на ситуацию, когда человек идет по тротуару и ему навстречу едет электрическое транспортное средство, которое представляет физическую опасность.

Это серьезнейшая проблема, которую надо решать. При приравнивании к мототехнике эти средства не смогут ездить по тротуарам. Сейчас происходит наоборот, и, с точки зрения специалистов по безопасности дорожного движения, это чистой воды варварство.
Михаил Блинкин
научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ

У пешехода и транспортного средства динамика разная, особенно у пожилых. Тротуар по традиции и по здравому смыслу принадлежит пешеходу, подчеркнул он.

"Кроме того, возникает путаница в правилах: когда я за рулем авто, должен ли пропустить такого водителя на зебре или он должен пропустить меня? Эту задачу ежедневно решают миллионы участников движения, и единого ответа нет", – уточнил Блинкин.

В ряде стран Северной Европы принята концепция, согласно которой все эти средства – предмет отдыха, развлечения, спорта, и место им – в парках и на специально оборудованных территориях. Но есть и сторонники того, что это транспорт будущего и необходимо искать правовые механизмы, чтобы пустить такие средства передвижения на дороги, резюмировал Блинкин.

