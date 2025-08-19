Во Всероссийском союзе страховщиков оценили идею ввести ОСАГО для самокатов

В Госдуме предложили ввести аналог ОСАГО для самокатов, чтобы повысить безопасность граждан. Насколько такая инициатива реализуема и как регулируются конфликтные ситуации сейчас, разбиралась Москва 24.

Цель на безопасность

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной: он предложил ввести добровольное страхование для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), в числе которых и электросамокаты, сообщил ТАСС.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Подобная услуга должна предусматривать долгосрочное страхование жизни и здоровья самого пользователя и ответственность перед третьими лицами, а также компенсационные выплаты в связи с нанесением ущерба чужому здоровью, имуществу или объектам инфраструктуры (по принципу ОСАГО).

Нилов добавил, что в 2024 году МВД России зафиксировало рост ДТП с участием СИМ примерно на 43%. При этом число погибших увеличилось на 25%. Всего было зарегистрировано 4 420 аварий с 54 погибшими.

Парламентарий отметил, что больше всего инцидентов было связано с использованием кикшеринговых устройств (электросамокатов). Правда сервисы, которые предоставляют услугу проката, обычно предусматривают возможность минимальной базовой страховки с возможностью ее увеличения.

"Чаще всего только расширенный дорогостоящий вариант включает полноценные условия, связанные со страхованием жизни и здоровья пользователя, компенсационными выплатами в связи с ущербом используемому транспортному средству и третьим лицам", – пояснил Нилов.

Однако, по его словам, подобных страховых гарантий сегодня не предусмотрено для личных СИМ, а также тех, что принадлежат юридическим лицам (например, службам доставки). При этом в законе не прописаны требования по обязательному страхованию, из-за чего все участники дорожного движения не защищены от водителей электросамокатов.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Выходит, что практически любое ДТП с участием СИМ оставляет пострадавших (особенно, пешеходов) практически без возможности взыскать какой-либо ущерб за урон, нанесенный их здоровью или имуществу. Пострадавшие могут обратиться в суд, однако у ответчиков (тех же доставщиков-мигрантов) формально чаще всего нет ни доходов, ни имущества.

Парламентарий подчеркнул, что при одобрении инициативы страховка может стать со временем обязательной для всех работающих на СИМ.

Проблемы с идентификацией

Заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Михаил Порватов в разговоре с Москвой 24 отметил, что введение страхового полиса для тех, кто использует СИМ, действительно важно и актуально.

"Количество пользователей стремительно растет, при этом передвижение происходит зачастую на достаточно высокой скорости, по тротуарам, сбивая пешеходов. Однако для введения ОСАГО необходимо решить вопрос по государственной регистрации СИМ, а именно: уточнить момент об идентификации такого транспортного средства", – отметил Порватов.

С этим мнением согласился и автоюрист Сергей Радько. В беседе с Москвой 24 он выразил мнение, что введение аналога ОСАГО для СИМ – это вполне логичная идея, так как сегодня происходит все больше происшествий с участием электрических самокатов.

"При этом больше всего вреда получают сами самокатчики: среди пострадавших и погибших их больше", – отметил эксперт.





Сергей Радько автоюрист С другой стороны, не совсем понятен механизм реализации инициативы. Если говорить о прокате, то кикшеринги спокойно покупают полис на свои самокаты. И если клиент, катаясь на СИМ, причиняет ущерб, то его ответственность застрахована. А как быть с частными самокатами – никто не знает.

Эксперт добавил, что для последних не существует какого-либо механизма регистрации, привязки к собственнику и идентификации транспортных средств. Они не имеют специальных кодов, как у машин, поэтому в данном случае нужно менять все законы и приравнивать СИМ к автомобилям.

Тем не менее самокаты – это транспортные средства, напомнил Радько. Поэтому ситуации, которые происходят с участием пешеходов, попадают под понятие "ДТП". Соответственно надо вызывать ГАИ, оформлять все документально и взыскивать ущерб с водителя частного самоката, потому что страховки нет. Однако, максимальный штраф составит 1 500 рублей, и то, если есть пострадавшие предупредил автоюрист.