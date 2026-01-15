Форма поиска по сайту

15 января, 22:03

Политика

Захарова назвала слова Соловьева о внешней политике РФ его личным мнением

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Заявления телеведущего Владимира Соловьева по поводу внешней политики России являются его частным мнением. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Один из журналистов сослался на слова Соловьева о "второстепенной значимости" венесуэльского и сирийского направлений по сравнению с Арменией и Средней Азией. Он поинтересовался, можно ли это рассматривать как заявление, соответствующее официальной позиции Москвы.

Соловьев, в частности, заявил, что потеря Армении и Центральной Азии является "гигантской проблемой" для России, в связи с чем он задался вопросом о необходимости для РФ проводить военные операции в ближнем зарубежье ради нацбезопасности.

Захарова подчеркнула, что это было личное мнение журналиста, высказанное на частном канале "Соловьев LIVE".

"<...> Я прочитала цитаты, опиралась не на вырванные из контекста фразы, не на косвенную речь – я опиралась на прямую речь. Так вот, сформулировано это мнение вообще-то в виде вопроса: там не было заявления, там был как бы вопрос, риторический или еще какой-то, это уже не ко мне", – цитирует Захарову РИА Новости.

Дипломат уточнила, что "диванные аналитики" преподнесли фразы в провокационном виде чуть ли не как официальную позицию Москвы, что недопустимо. Кроме того, некоторые комментаторы опубликовали не озвученные в этой программе или других выпусках домыслы насчет якобы имеющихся у РФ "агрессивных устремлений" в отношении стран бывшего Советского Союза, указала Захарова.

Она уточнила, что официальная позиция страны высказывается уполномоченными на то официальными лицами.

После заявлений Соловьева МИД Армении вызвал российского посла в Ереване Сергея Копыркина и вручил ему ноту протеста. Пресс-секретарь армянского дипведомства Ани Бадалян указала, что слова телеведущего "грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией".

