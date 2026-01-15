Умерла принцесса Греческая и Датская Ирина

Фото: legion-media.com/Dimitris Aspiotis/Alamy Live News

Принцесса Греческая и Датская Ирина, младшая сестра королевы Испании Софии, умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщается в коммюнике испанской королевской семьи.

"Их Величества Король и Королева, а также Ее Величество королева донья София с прискорбием сообщают о кончине Ее Королевского Высочества принцессы Ирины Греческой", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ее смерть наступила в 11:40 по местному времени (13:40 по Москве. – Прим. ред.) во дворце Сарсуэла в Мадриде.

В свою очередь, телерадиокомпания RTVE добавила, что ранее королева София отказалась от запланированных мероприятий из-за ухудшения здоровья своей сестры. Также отмечается, что в связи с проблемами со здоровьем принцесса Ирина на протяжении нескольких лет не могла участвовать в публичных и благотворительных мероприятиях.

Принцесса Греческая родилась в 1942 году в Кейптауне. Она была младшей из трех детей короля Павла I Греческого и Фредерики Ганноверской.

Ирина никогда не была замужем и не имела детей. Большую часть жизни она посвятила общественной и благотворительной деятельности. В частности, с 1986 по 2024 год она возглавляла фонд "Мир в гармонии".