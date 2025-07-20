Саудовский принц Аль-Валид умер после 20 лет комы

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Один из принцев правящей семьи Саудовской Аравии Аль-Валид бен Халед бен Талал Аль Сауд скончался после того, как провел около 20 лет в коме из-за ДТП. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на официальное заявление королевской канцелярии.

Принц умер в субботу, 19 июля. Молитвенная служба по случаю его похорон состоится 20 июля в мечети имама Турки бен Абдаллы в Эр-Рияде.

Информацию о смерти принца подтвердил и его отец Халед бен Талал. На протяжении всех 20 лет он настойчиво отказывался отключить аппараты жизнеобеспечения.

Ранее бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари скончался на 83-м году жизни в больнице Лондона. О смерти политика сообщила его семья.

В мае экс-президент Уругвая Хосе Мухика (известный как Эль Пепе) умер на 90-м году жизни. Он возглавлял страну с 2010 по 2015 год. Затем Мухика покинул свой пост и избрался в местный Сенат, а в 2018 году сложил свои полномочия досрочно, отказавшись от сенатской пенсии.