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Бывший советник президента США Рональда Рейгана и историк Сюзанна Масси скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщил РИА Новости ее представитель в России Балтазар Шальденбранд.

По словам Шальденбранда, дети Масси, согласно завещанию матери, хотят развеять часть праха в Павловском дворце недалеко от Санкт-Петербурга. Он также сообщил, что личный архив Сюзанны Масси будет передан в Президентскую библиотеку Санкт-Петербурга.

Масси проживала в штате Мэн и регулярно посещала Россию. Ее представитель подчеркнул, что историк многие годы работала над сближением народов РФ и США, и отметил, что таких людей почти не осталось.

В 2021 году Сюзанна Масси обратилась к Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства РФ для продолжения своего дела по объединению народов России и Штатов.

В том же году российский президент опубликовал указ о предоставлении гражданства РФ экс-советнику Рональда Рейгана.

