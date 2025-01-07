AFP: экс-лидер партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер во Франции

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Экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен ушел из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на семью политика.

По данным агентства, Ле Пен умер в окружении семьи в медицинском учреждении города Гарш, куда был госпитализирован несколько недель назад.

Отмечается, что состояние здоровья Ле Пена резко ухудшилось в последние годы.

Политик родился 20 июня 1928 года. Ле Пен возглавил партию "Национальный фронт" с момента ее основания в 1972 году, а в 2011 году пост перешел его дочери Марин Ле Пен. Еще спустя четыре года его исключили из "Национального фронта". В 2018 году партию переименовали в "Национальное объединение".

Ле Пен также участвовал в президентских выборах 1974, 1988, 1995 годов. В 2002 году ему удалось пройти во второй тур выборов, однако он набрал всего 17,8% голосов. На выборах в 2007 году он набрал 10,44%.