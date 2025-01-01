Умер экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель

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Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщается на сайте канцелярии главы государства.

Действующий глава страны Алар Карис, а также эстонское правительство выразили глубочайшие соболезнования родным и близким Рюйтеля. Дата прощания с экс-президентом будет объявлена позже.

Арнольд Рюйтель занимал должность президента Эстонии с 2001 по 2006 годы. Отмечается, что его целью было сбалансированное развитие страны, что выражалось в инициировании процесса социального примирения.

Рюйтель также активно продвигал идею того, что вступление Эстонии в Евросоюз и НАТО соответствует национальным интересам страны.