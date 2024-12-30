Байден объявил 9 января 2025 года днем траура в США в связи с кончиной Картера

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Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в стране в связи со смертью бывшего президента Джимми Картера. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает РИА Новости.

"Я объявляю 9 января 2025 года днем национального траура на всей территории США", – заявил Байден.

Глава государства также призвал американцев отдать дань памяти скончавшемуся экс-президенту. По указу Байдена все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах, будут приспущены на 30 дней.

Бывший президент США Джимми Картер ушел из жизни на 101-м году жизни в своем доме. Последние два года Картер получал хосписную помощь на дому после серии непродолжительных госпитализаций.

Свои соболезнования в связи с его кончиной также выразил избранный президент США Дональд Трамп.