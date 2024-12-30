Трамп выразил соболезнования из-за смерти бывшего президента США Картера

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Избранный президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью бывшего американского лидера Джимми Картера. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории", – высказался он.

Трамп подчеркнул, что за попытки Картера сделать жизнь американцев лучше, все должны "выразить ему благодарность".

Бывший президент США Джимми Картер ушел из жизни в возрасте 100 лет в своем доме. Последние два года Картер получал хосписную помощь на дому после серии непродолжительных госпитализаций.