Бывший вице-премьер Великобритании Джон Прескотт умер в возрасте 86 лет

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Бывший британский вице-премьер Джон Прескотт скончался в возрасте 86 лет, сообщает BBC со ссылкой на представителей его семьи.

По информации издания, у Прескотта была диагностирована болезнь Альцгеймера, он ушел из жизни в доме престарелых.

Прескотт родился 31 мая 1938 года в валлийской семье. В 1997 году по назначению на тот момент премьер-министра Тони Блэра он занял должность вице-премьера правительства и министра по делам экологии, транспорта и регионального развития. В 2007 году политик ушел в отставку с правительственных должностей.

Отмечается, что во время работы в правительстве Прескотту удалось сгладить острые противоречия в отношениях между лейбористами и тред-юнионами.