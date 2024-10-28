CNN: сенатор штата Кентукки Тернер умер после падения в пустой бассейн

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Сенатор американского штата Кентукки Джонни Тернер скончался после падения в пустой бассейн на газонокосилке. Об этом сообщает CNN.

Политик косил траву на своем участке и в какой-то момент упал в пустой бассейн. Его доставили в больницу, где Тернеру оказывали всю необходимую помощь на протяжении месяца, однако спасти мужчину не удалось.

Глава сената Кентукки Митч Макконнелл выразил сожаления по поводу кончины Тернера, заявив, что его смерть разбивает ему сердце.

"Он был просто удивительным человеком гор, добрым, щедрым и непредвзятым, поддерживающим инициативы, которые были полезны для всего штата, и в то же время яростным защитником своего региона", – отметил Макконнелл.

Ранее королевский конюх, друг короля Великобритании Карла III Ян Фаркуар умер после того, как в состоянии алкогольного опьянения оказался зажат между стеной и кроватью.

По данным СМИ, Фаркуар пытался встать с кровати, когда произошел инцидент. Конюха обнаружили с задранными над прикроватным столиком ногами, однако специалисты не понимают, как мужчина оказался в такой позе.