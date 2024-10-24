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24 октября, 16:34

Происшествия

Королевский конюх умер в Британии, оказавшись зажатым между стеной и кроватью

Фото: 123RF/chalabala

Королевский конюх, друг короля Великобритании Карла III Ян Фаркуар умер после того, как в состоянии алкогольного опьянения оказался зажат между стеной и кроватью, сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, Фаркуар пытался встать с кровати, когда произошел инцидент. Судья Иэн Синглтон отметил, что конюха обнаружили с задранными над прикроватным столиком ногами, однако специалисты не понимают, как мужчина оказался в такой позе.

Фаркуар был конюхом при королеве-матери Елизавете и служил в Собственном гусарском полку, который является кавалерийским подразделением британской армии.

После того как принц Уильям начал встречаться с дочерью Фаркуара Роуз в 2000 году, между ним и принцем Чарльзом установились теплые отношения. Роуз отметила, что отец очень любил лошадей, но также упомянула о том, что из-за охоты у него были проблемы с алкоголем.

Она рассказала, как только Фаркуар стал конюхом королевы Елизаветы, он фактически выполнял функции ее личного охранника.

"Он выпивал литр джина и пару бутылок вина в день. Он пытался бросить, но врачи предупредили его, что если он не начнет заботиться о себе, то умрет", – добавила Роуз.

Ее отец начал испытывать проблемы с координацией движений после употребления алкоголя в 2022 году. В связи с этим семья обратилась за помощью в медицинское учреждение.

Однако судья заявил, что Фаркуар скончался в результате несчастного случая.

Тем временем Карл III совершил поездку в Австралию и Самоа в сопровождении двух врачей. По данным СМИ, ради визита в страны – члены Содружества монарх временно отказался от лечения от рака. С собой в поездку доктора взяли контейнеры с компонентами крови на случай необходимости переливания.

Кроме того, поездка Карла III была составлена таким образом, чтобы он не испытывал сильной усталости.

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