Бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис умер в возрасте 74 лет

Фото: ТАСС/Александр Артеменков

Бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Ирина в телеграм-канале экс-парламентария.

По ее словам, в ночь на 30 декабря у Алксниса случился геморрагический инсульт, из-за чего он сразу впал в глубокую кому.

Дочь политика выразила благодарность врачам и персоналу сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы, где экс-депутат провел последние три дня, за их усилия и поддержку.

"Спасибо большое за предложения финансовой помощи, но в этом нет необходимости. Как только появится информация о похоронах, я ее немедленно сообщу", – добавила Ирина Алкснис.

Виктор Алкснис родился в 1950 году в поселке рудника Таштагол Кемеровской области. В 1989–1991 годы он был народным депутатом СССР, в 1990–1991 годы – депутатом Верховного совета Латвии.

После этого, в 2000–2007 годы Алкснис занимал должность депутата Госдумы, а с 2013 по 2015 год политик возглавлял городское поселение Тучково в Московской области.