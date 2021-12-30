Экс-советница Рейгана получила российское гражданство

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Владимир Путин предоставил гражданство Сюзанне Масси, бывшей советнице президента США Рональда Рейгана. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Она окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. На протяжении своей карьеры Масси занималась исследованием российской истории. В середине 80-х она работала с президентом Рейганом. В 2011 году приняла православие.

О предоставлении гражданства РФ она попросила Путина в мае этого года. Тогда она заявила, что это стало бы честью для нее. Масси напомнила, что посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела.

