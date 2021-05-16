Экс-советница Рейгана Масси попросила у Путина российское гражданство

Фото: wikipedia.org/White House Photographic Office
Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила Владимира Путина предоставить ей российское гражданство. Об этом она сообщила в эфире телеканала НТВ.
По ее словам, если российский лидер найдет возможность дать ей гражданство РФ, это будет честью для нее. Масси напомнила, что посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела.
"Я знаю, что они будут говорить: что я – traitor. Я человек, который против Америки", – сказала Масси.
Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже.
Ранее аргентинская актриса Наталья Орейро подала запрос на получение российского гражданства. В настоящий момент ее документы приняты и находятся на рассмотрении.
Актриса, запомнившаяся многим по игре в сериале "Дикий Ангел", в прямом эфире передачи "Вечерний Ургант" попросила российский паспорт у Владимира Путина.
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