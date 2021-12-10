Наталия Орейро впервые приехала в РФ по своему российскому паспорту

Фото: ТАСС/Елена Кондратьева
Аргентинская певица и актриса уругвайского происхождения Наталья Орейро, которая недавно стала гражданской РФ, впервые приехала в Россию в новом статусе. Об этом она рассказала своим поклонникам в пятницу, 10 декабря.
"Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые", – сообщила артистка в прямом эфире во "ВКонтакте".
Орейро также рассказала, что ее сын Мерлин, который тоже получил российское гражданство, не смог прилететь с ней из-за занятий в школе.
В России актриса примет участие в новом запуске сериала "Дикий ангел". Отвечая на вопросы поклонников она также рассказала, что занимается подготовкой гастролей в РФ и анонсировала новую песню на русском языке.
"Так как я теперь россиянка, нужно обязательно сделать российский концерт", – сказала она.
25 октября Владимир Путин присвоил российское гражданство Орейро и ее сыну. Российский паспорт они получили на церемонии в посольстве 10 ноября. Документ вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Орейро прочла присягу на русском и испанском языках.
До этого в программе "Вечерний Ургант" артистка в шутку признавалась, что хотела бы стать гражданкой России. Тогда Иван Ургант назвал певицу самой русской среди иностранок.
Наталия Орейро получила российский паспорт
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