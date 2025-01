Need to Know: бразильский политик Франсиско Гомеш скончался после нападения пчел

Фото: needtoknow.co.uk

В Бразилии бывший член совета муниципалитета Тиангуа Франсиско Эудес Алвес Гомеш погиб после нападения сотен пчел. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Need to Know.

По данным издания, насекомые напали на 70-летнего мужчину на его ферме 9 января. Политик на тракторе пытался расчистить место под новые посадки, но в ходе работы задел дерево, на котором находился улей.

В результате нападения пчел у Гомеша произошел анафилактический шок, мужчину доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Ранее ведущий передачи "Выжить любой ценой" Беар Гриллс чуть не умер из-за укуса пчелы. Это произошло во время съемок нового проекта. По данным СМИ, Гриллса укусила пчела, пока он переплавлял на лодке участников нового шоу, которое снимали на острове в Тихом океане.

После укуса у Гриллса развился анафилактический шок. Благодаря врачам, пришедшим на помощь, телеведущего удалось спасти.