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17:56

Телеведущий Беар Гриллс едва не умер от укуса пчелы

происшествия за рубежом

17:56

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Фото: mirror.co.uk

Ведущий передачи "Выжить любой ценой" Беар Гриллс чуть не умер из-за укуса пчелы. Это произошло во время съемок нового проекта, сообщает Metro.

По данным издания, Гриллса укусила пчела, пока он переплавлял на лодке участников нового шоу, которое снимают на острове в Тихом океане. После укуса у Гриллса развился анафилактический шок. Благодаря врачам, пришедшим на помощь, телеведущего удалось спасти.

Ранее во время съемок шоу Гриллс попытался съесть мед прямо из улья. Тогда телеведущий также получил несколько укусов пчел и впал в анафилактический шок.

В сентябре 2018 года в городе Камлупс в Канаде 135 учащихся начальной школы пострадали от укусов ос во время забега.

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происшествия за рубежом

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