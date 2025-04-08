Женщина оставила младенца в сугробе в Хабаровском крае

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Мать оставила своего полугодовалого ребенка в сугробе в поселке Горный Хабаровского края. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

В настоящее время девочка находится в специализированной организации для детей. Угрозы ее жизни нет.

Как уточнило ведомство, у женщины также есть еще и малолетний сын, вопрос об изъятии которого решается. Женщину могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанности по содержанию и воспитанию детей.

Кроме того, в ходе расследования прокуратура оценит работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условия воспитания и проживания детей в семье.

Ранее в Нижегородской области задержали мать, которая оставила на снегу раздетую пятимесячную дочь. По версии следствия, 37-летняя женщина вынесла ребенка на улицу и, "положив в снег, издеваясь над ребенком, засняла видео".

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Всех детей изъяли из семьи.

