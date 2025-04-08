Times of India: в Индии крокодил растерзал мужчину во время купания

Фото: 123RF/squirrel77

Крокодил растерзал 32-летнего жителя индийской деревни Анкалхоп Аджита Анила Гайквада. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Times of India.

Мужчина отправился купаться на реку Кришну вечером 1 апреля и не вернулся домой. Родственники нашли одежду и обувь Гайквада на берегу реки, после чего обратились в полицию с заявлением о его пропаже.

Сотрудники полиции и лесного департамента округа Сангли начали совместную поисковую операцию. В результате останки мужчины обнаружили в прибрежной осоке в районе деревни Бхилавади 2 апреля.

По данным издания, в отчете о вскрытии говорилось о смерти мужчины в результате нападения рептилии. В лесном департаменте отметили, что это первый случай нападения крокодила в округе за последние девять лет.

Ранее крокодил напал на рыбака и утащил его под воду на глазах у приятеля в Замбии. Инцидент произошел на реке Лунзе, которая разлилась после сильных дождей. Жители деревни Матихва смогли найти часть тела погибшего. Остальное, как предполагают СМИ, съел хищник. Граждане потребовали от властей принять меры по защите рыбаков.