ZimEye: в Замбии крокодил утащил рыбака под воду и съел

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Крокодил напал на рыбака и утащил его под воду на глазах у приятеля в Замбии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание ZimEye.

Инцидент произошел на реке Лунзе, которая разлилась после сильных дождей. Приятель погибшего рассказал, что все случилось очень быстро. По его словам, крокодил внезапно вынырнул из воды и утащил рыбака под воду, после чего растерзал его.

Жители деревни Матихва организовали поисковую операцию. В результате им удалось найти часть тела погибшего у берега. Остальное, как предполагает издание, съел хищник.

Один из поисковиков рассказал, что они почувствовали "полное опустошение", когда заметили, что половина тела рыбака плавала в воде, а крокодил все еще был на этом месте. Теперь, как сообщили местные жители, они находятся в страхе из-за возможного нападения хищников на людей. Граждане, по данным СМИ, потребовали от властей принять меры по защите рыбаков.

В начале января крокодил напал на женщину прямо на глазах у ее дочери в Кении. По данным СМИ, 32-летняя женщина вместе с девочкой пришла на пляж Копиата, чтобы набрать воды из озера Виктория. Однако внезапно крокодил напал на мать ребенка и утащил ее в озеро.

Девочка пыталась найти в деревне тех, кто сможет помочь матери. Но к тому моменту, как местные жители пришли на пляж, женщина уже скончалась, уточняют журналисты.

