ABC: аллигатор покусал женщину во время прогулки на лодке во Флориде

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Аллигатор укусил женщину за локоть в тот момент, когда она плавала на лодке во Флориде. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

Как рассказали в комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды, инцидент произошел в заповеднике Тайгер Крик. После случившегося на место был отправлен специалист по отлову аллигаторов.

Женщина госпитализирована, уточнил телеканал. Сведений о состоянии ее здоровья пока не поступало.

Несколькими днями ранее крокодил напал на рыбака и утащил его под воду на глазах у приятеля в Замбии. Инцидент произошел на реке Лунзе, которая разлилась после сильных дождей. Жители деревни Матихва смогли найти часть тела погибшего. Остальное, как предполагают СМИ, съел хищник.

