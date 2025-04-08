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08 апреля, 09:58

Политика

В ГД внесен законопроект о запрете продажи пневматического оружия детям

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете продажи детям пневматического оружия. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции.

Согласно инициативе, продавать также нельзя будет страйкбольные винтовки, револьверы и пистолеты. За нарушение предлагается ввести штрафы в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей – для юридических лиц. Исключениями будут изделия с дульной энергией менее 0,5 джоуля.

По мнению авторов законопроекта, благодаря запрету удастся защитить детей от травм и повысить общественную безопасность.

В настоящее время конструктивно сходные с оружием изделия продаются без лицензии и регистрации в МВД.

Ранее с подобным предложением выступал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. По его словам, в стране увеличилось число инцидентов, в ходе которых дети получают различные травмы от игрушечных и пневматических пистолетов. В связи с этим продажу пневматического оружия только людям, достигшим 18-летнего возраста, он назвал правильной.

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