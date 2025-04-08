Три человека пострадали при ДТП с автобусом "Москва – Геническ" в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ростовской области"

Три человека пострадали из-за опрокидывания рейсового автобуса "Москва – Геническ" в Ростовской области, пишет ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону.

Авария произошла на 4-м километре автодороги "Северный обход" Ростова-на-Дону в Аксайском районе. Правоохранители выяснили, что водитель не справился с управлением транспорта. В момент ДТП в салоне автобуса находились 23 человека.

В свою очередь, в региональной прокуратуре добавили, что двоим из пострадавших помощь была оказана на месте, а третьего госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники прокуратуры начали проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам всех мероприятий при наличии оснований будут приняты соответствующие меры, заявили в ведомстве.

Еще одна авария с участием автобуса произошла ранее в городском округе Шатура Московской области. Водитель совершил съезд в кювет возле дома в деревне Бордуки. При этом в салоне транспортного средства не было пассажиров, благодаря чему никто не пострадал.

До этого два водителя грузовиков скончались после столкновения на федеральной трассе "Благовещенск – Свободный" в Свободненском районе Амурской области. Вследствие аварии одно из транспортных средств загорелось.