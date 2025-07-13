Умер бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари

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Бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари скончался на 83-м году жизни в больнице Лондона. Об этом пресс-секретарь экс-лидера страны Гарба Шеху сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Семья бывшего президента Мухаммаду Бухари объявила о его смерти", – говорится в публикации.

Бухари родился 17 декабря 1942 года. В 1961-м поступил в Королевский военный колледж в Кадуне, через год его отправили в Великобританию, в кадетскую школу в Олдершоте. Оттуда он вернулся в 1963 году младшим лейтенантом и получил командование взводом, расквартированным на юге стране в Абеокуте.

После переворота 1975 года его назначили военным губернатором Северо-восточного региона. В 1977-м он занял пост федерального комиссара по нефти и природным ресурсам.

В 1983 году Бухари возглавил страну, а в 1985-м его свергли в результате госпереворота под руководством генерала Ибрагима Бабангиды.

В 2003, 2007 и 2011 годах он вновь выдвигался на пост президента, однако каждый раз занимал второе место. В 2015-м он одержал победу на выборах и стал лидером Нигерии. В 2019 году был переизбран и остался на своем посту на второй срок, до 2023 года.