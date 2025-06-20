00:34Политика
Умер вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров
Фото: телеграм-канал "Админка Ленобласти"
Вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.
Петров скончался 19 июня, причины смерти не раскрываются. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно. В правительстве области выразили искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам Петрова.
"Он много сделал для области, пользовался заслуженным уважением в регионе", – говорится в сообщении администрации.
Петров занимал должность первого вице-губернатора Ленинградской области – руководителя аппарата губернатора и правительства Ленобласти с декабря 2017 года по декабрь 2024 года. После этого он был вице-губернатором Ленобласти – представителем губернатора в Заксобрании Ленобласти.