Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:34

Политика

Умер вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров

Фото: телеграм-канал "Админка Ленобласти"

Вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.

Петров скончался 19 июня, причины смерти не раскрываются. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно. В правительстве области выразили искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам Петрова.

"Он много сделал для области, пользовался заслуженным уважением в регионе", – говорится в сообщении администрации.

Петров занимал должность первого вице-губернатора Ленинградской области – руководителя аппарата губернатора и правительства Ленобласти с декабря 2017 года по декабрь 2024 года. После этого он был вице-губернатором Ленобласти – представителем губернатора в Заксобрании Ленобласти.

Читайте также


политикарегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика