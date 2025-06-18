"АиФ": проблемы с сердцем были у народной артистки России Натальи Теняковой

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У советской и российской актрисы Натальи Теняковой были проблемы с сердцем, поэтому она лежала в больнице. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на тех, кто был приближен к артистке.

"У Натальи Максимовны много разных болезней было, в частности, тромбы беспокоили", – уточнили в окружении актрисы.

О смерти Теняковой на 81-м году жизни стало известно 18 июня. Заслуженный артист России Андрей Давыдов рассказал, что причиной смерти стала остановка сердца. По его словам, месяц назад актрисе стало плохо, но та от госпитализации отказалась.

Прах Теняковой будет захоронен на Троекуровском кладбище рядом с ее супругом, народным артистом РСФСР Сергеем Юрским. Гражданская панихида пройдет в МХТ имени Чехова в пятницу, 20 июня, в 11:00. Затем состоится прощание в ритуальном зале Центральной клинической больницы № 1.

Тенякова дебютировала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола в "Трехгрошовой опере" в 1966 году. В том же году артистка впервые сыграла одну из главных ролей в фильме "Старшая сестра".

После Тенякова вступила в труппу МХАТ. За время работы там она сыграла множество ролей, в том числе в спектаклях "Юбилей ювелира", "Офелия боится воды", "Говорит Москва" и иных постановках. Среди других ее известных работ – "Зеленая карета", "Любовь и голуби" и "Француз".

