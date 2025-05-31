Скончалась заслуженная артистка России Татьяна Рудова

Фото: телеграм-канал "Московский Губернский театр"

Заслуженная артистка РФ Татьяна Рудова скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщает пресс-служба Московского Губернского театра.

Артистка умерла в пятницу, 30 мая. В связи с этим в театре выразили искренние соболезнования родственникам Рудовой.

"Ее всегда отличали профессионализм, преданность и любовь к театру, искренняя забота о коллегах", – отметили в учреждении.

Московский Губернский театр добавили, что прощание с актрисой состоится 3 июня на Большой сцене учреждения. Время, когда пройдет церемония, пообещали объявить позднее.

Рудова родилась 13 марта 1941 года. Она отучилась в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, а с 1970-го начала работать в Московском областном драматическом театре имени А. Н. Островского. Затем артистка присоединилась к коллективу Московского областного драматического Камерного театра, а после – к труппе Московского Губернского театра.

Всего Рудова прослужила в театре свыше 60 лет. Она сыграла роли Марьи Антоновны в "Ревизоре", Лидии Чебоксаровой в "Бешеных деньгах", Кабанихи в "Грозе", Феклы Ивановны в "Женитьбе" и многие другие. С 1980 года актриса являлась уполномоченной от Союза Театральных деятелей России.

