Умерла актриса из "Папиных дочек" и "Склифосовского" Наталья Пикула

Фото: kino-teatr.ru

Актриса театра и кино Наталья Пикула ушла из жизни в возрасте 51 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сценариста Илью Замешаева.

"Насколько мне известно, Наталья скончалась из-за онкологии", – сказал собеседник агентства.

По его словам, прощание с артисткой пройдет в пятницу, 23 мая, в 50-й клинической больнице. Церемония начнется ориентировочно в 11:00.

Пикула родилась 5 января 1974 года в Москве. Актриса окончила Московский институт современного искусства, в ее карьере насчитывается более 130 сериалов и кинокартин.

Она дебютировала в сериале "Горячев и другие". Массовый зритель лучше всего знаком с актрисой по сериалам "Папины дочки", "Обручальное кольцо", "Кулагин и партнеры", "Склифосовский", "След", "Личная жизнь доктора Селивановой", а также "И все-таки я люблю...".

В последний раз Пикула появилась на экране в мелодраме "Искренне Ваша" в 2021 году.