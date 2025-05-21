Режиссер Надежда Репина скончалась на 79-м году жизни

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Режиссер, актриса, сценарист Надежда Репина скончалась в возрасте 78 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"21 мая 2025 года на 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги <...> Надежды Алексеевны Репиной", – говорится в сообщении.

Подробностей смерти не приводится.

Репина родилась в 1947 году в Москве. В 1971 году окончила актерский факультет ВГИК, затем была актрисой в Театре-студии киноактера при киностудии "Мосфильм". За свою карьеру снялась в свыше 30 фильмах, включая ленты "У озера", "Странные люди", "Предварительное расследование", "Служебный роман".

В 1987 году она окончила режиссерский факультет ВГИК и сняла несколько игровых фильмов, включая документальную картину "Убийство за квартиру" из серии "Криминальная Россия. Современные хроники". С 1993 по 2013 год была режиссером-постановщиком детского юмористического киножурнала "Ералаш", а также сняла более 70 сюжетов и была автором сценария нескольких сюжетов "Ералаша".